Унаслідок дронової атаки пошкоджень зазнав ворожий надзвуковий важкий винищувач, з'ясували журналісти.

Унаслідок удару по російському військовому аеродрому "Кущевська" (розташований на околиці однойменної станиці в Краснодарському краї РФ) один літак супротивника пошкоджено.

Пошкоджень зазнали надзвуковий важкий винищувач Су-27, а також інфраструктура аеродрому, повідомляє Telegram-канал видання ASTRA, посилаючись на відомості джерел у регіональних екстрених службах.

"Щонайменше три БПЛА не були збиті і влучили по території військового аеродрому в станиці Кущевська... у ніч на 19 травня... Унаслідок атаки виникла пожежа, було пошкоджено російський надзвуковий винищувач СУ-27 та інфраструктуру аеродрому", - йдеться у повідомленні.

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Російський аеродром "Кущевська" вже було атаковано в ніч на 27 квітня. Міністерство оборони Британії, посилаючись на відомості розвідки, писало, що після удару по цьому військовому об'єкту РФ розосереджує на різних аеродромах близько 40 літаків різних типів.

Варто зазначити, що за час повномасштабної війни проти українців Росія вже зазнала серйозних авіаційних втрат - ліквідовано 354 літаки та 326 вертольотів.

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