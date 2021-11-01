Для цього хочуть побудувати спеціальний завод.

В Україні можуть розпочати власне виробництво безпілотників Bayraktar - таких, які раніше закупили в Туреччині.

Про це розповів "Радіо Свобода" посол України в цій країні Василь Боднар.

Він уточнив, що для цього в Україні може з'явитися завод. Також є плани відкриття центру розвитку і ремонту цих безпілотних летальних апаратів. Це передбачено меморандумом між вітчизняним Міноборони та компанією Baykar.

За його словами, створення такого центру - питання не років, а місяців - вже ведеться робота щодо виділення відповідної земельної ділянки.

"І так само паралельним треком ідуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва "Байрактарів" в Україні. Я не скажу конкретних часових рамок, щоб не створювати помилкове враження для наших глядачів чи слухачів, але, насправді, роботи ідуть досить швидкими темпами і це точно не роки, а місяці", - розповів він.

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"Та інформація, якою я володію, каже про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "з нуля", які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн", - уточнив дипломат.

Bayraktar, стверджує Боднар, зацікавили багато країн, а виробництво у Туреччині - досить заповнене.

"Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересі турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу", - каже посол.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що 26 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окуповували райони Донбасу. Після того, як Україна застосувала дрони, Росія заборонила ввезення мандаринів з Туреччини, у фруктах нібито "знайшли" пестициди.

Згодом у МЗС Туреччини заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.

Безпілотник Bayraktar TB2 - довідка УНІАН

Дрон Bayraktar TB2 відомий тим, що володіє великою тривалістю польоту. Він може перебувати в повітрі протягом цілої доби та 34 хвилин. Безпілотник створений для спостереження за територією з повітря. Він може швидко виявляти мету.

Турецький безпілотник отримав чотири ракети, серед яких керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Літальний апарат відрізняється сучасним програмним забезпеченням і системою управління. Дрон оснащений декількома камерами та системою спостереження.

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року.

Автор: Юрій Годован