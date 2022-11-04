Володимир Зеленський заявив, що реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якби Російська Федерація прагнула переговорів, вона б не відправляла сотні тисяч людей у "м'ясорубку".

"Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. І на цих та деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення до українців у соціальних мережах.

"Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства. Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане. А насправді у регіонах Росії й на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель", - відзначив глава держави.

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"І ця абсолютно божевільна впертість господарів теперішньої Росії – найкращий показник, що так само брехливе й усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб відправити ще десятки чи сотні тисяч людей у м’ясорубку – мобілізованих чи у вигляді якихось там найманців", - наголосив Зеленський.

"І дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона на те заслуговує, а саме – як брехню, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить. Робить, а не говорить", - заявив президент.

"Ми якраз готові до миру, до чесного й справедливого миру, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків", - підсумував глава держави.

Втрати окупантів в Україні: деталі

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 840 російських окупантів та 28 бронемашин. Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали близько 74 тис. 840 осіб.

Генштаб підтвердив втрати росіян у Голій Пристані, Енергодарі та Мелітополі.