Було ухвалено рішення застосувати безпрецедентний захід, відомий як Директива про тимчасовий захист, щодо всіх українців, які прибувають у ЄС.

Країни Євросоюзу погодилися надати українським біженцям негайний дозвіл на перебування у їхніх країнах без візи терміном один рік.

Цей термін може бути продовжено у разі потреби, повідомляє The Local.

Нагадаємо, раніше для українців діяло правило 90 днів, однак тепер було ухвалено рішення застосувати безпрецедентний захід, відомий як Директива про тимчасовий захист, щодо всіх українців, які хочуть приїхати до країни ЄС.

Це означає, що будь-який громадянин України може перебувати в межах ЄС чи Шенгенської зони протягом року без необхідності звертатися за візою чи подавати заяву про надання притулку.

Протягом цього часу їм дозволено працювати, а діти зможуть отримати доступ до освіти. Статус застосовується відразу і поширюється як на українців, що вже прибули, так і на тих, хто приїде найближчим часом.

Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон написала у Твіттері: "Історичне рішення — ЄС надасть тимчасовий захист тим, хто тікає від війни в Україні. ЄС об'єднується, щоб рятувати життя!"

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