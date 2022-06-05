Всі евакуйовані вже в безпеці.

З Лисичанська Луганської області вдалося евакуювати 66 осіб, у тому числі шістьох дітей.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Умовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 осіб вже в безпеці", - зазначив Гайдай.

Він додав, що серед евакуйованих - шестеро дітей.

Голова ОВА також просить тих жителів Лисичанська, які залишаються в місті, перебувати в укриттях, тому що обстріли з боку російських окупантів не вщухають.

Крім того, додав він, в місто були завезені гуманітарні вантажі.

Ситуація на Луганщині:

1 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупаційні війська захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.

Глава ВЦА міста Олександр Стрюк заявив, що військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України та впевнені, що "все вдасться".

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