З Лисичанська Луганської області вдалося евакуювати 66 осіб, у тому числі шістьох дітей.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Умовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 осіб вже в безпеці", - зазначив Гайдай.
Він додав, що серед евакуйованих - шестеро дітей.
Голова ОВА також просить тих жителів Лисичанська, які залишаються в місті, перебувати в укриттях, тому що обстріли з боку російських окупантів не вщухають.
Крім того, додав він, в місто були завезені гуманітарні вантажі.
Ситуація на Луганщині:
1 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупаційні війська захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.
Глава ВЦА міста Олександр Стрюк заявив, що військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України та впевнені, що "все вдасться".
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