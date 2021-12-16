Росія не хоче брати на себе відповідальність за дестабілізацію українського регіону, тому заперечує присутність своїх військ в ОРДО.

Рішення Кіровського райсуду Ростова-на-Дону, у якій згадувалась присутність російсько-окупаційних військ на Донбасі, а також картка кримінальної справи зникли з сайту суду.

Проте копія сторінки з текстом наявна у Web.archive. Сам вирок розміщено на порталі пошуку судових рішень Росії.

Причина видалення інформації не повідомляється.

Кіровський суд Ростова фактично визнав перебування російських окупаційних військ в ОРДЛО в тексті рішення про корупцію.

Читайте такожДоба на Донбасі: бойовики гатять із забороненої зброї, поранено військового ООСВказується, що фігурант справи ледь не зірвав постачання продуктів російським солдатам, які перебували на "бойовому чергуванні" в "ЛДНР". Документ потрапив у відкритий реєстр.

16 грудня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у суді, "мабуть, допустили помилку": "Мабуть, йдеться про помилку тих, хто писав текст. Тому це неможливо, ніяких Збройних сил РФ на території "самопроголошених республік" не було і немає".

Журналіст Андрій Цаплієнко, який і надав розголосу історії, припустив, що вирок "можуть підтерти", а суддю – звільнити. Адже з моменту окупації окремих українських територій Москва заперечує цей факт, називаючи себе "третьою стороною".

На запитання ЗМІ про російську армію на Донбасі російський президент РФ Володимир Путін завжди відповідав однаково: "Их там нет".

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Автор: Яна Ставська