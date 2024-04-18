Бюджет України не може завантажити оборонку замовленнями на повну через брак коштів.

Данія ухвалила рішення щодо нового пакету допомоги Україні. Серед іншого в ньому заклали 200 млн данських крон (28,5 млн дол) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників. Про це повідомляє голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Він сподівається, що це стане початком доброї традиції і згодом інші країни наслідують датський приклад.

За словами голови Мінстратегпрому, український ОПК розігнався настільки, що бюджет вже не здатний повністю завантажити виробників. Спроможність української оборонки складає приблизно 20 млрд дол, при цьому на закупівлю озброєнь країна може виділити лише 6 млрд дол.

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Оптимальним виходом з ситуації Камишін вважає переконати партнерів, які готови купувати зброю для ЗСУ, робити це в Україні. Такий підхід не тільки допоможе її захисникам, а й підтримає економіку країни.

Допомога від Данії – що відомо

Нагадаємо, нещодавно офіційний Копенгаген оголосив про пакет допомоги для нашої країни у розмірі 300 млн євро. За ці кошти планують, зокрема, закупити боєприпаси та БПЛА, а також проспонсорувати виробництво ракетних комплексів. Також у заяві говориться про "морську допомогу".

"Це основні елементи 17-го пакета допомоги, щодо якого уряд сьогодні провів консультації з датським комітетом із питань зовнішньої політики", – йдеться у повідомленні Міноборони Данії.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про передачу Україні попереднього датського пакету військової допомоги, який включав САУ CAESAR, самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.

Найбільше ж значення у поточній ситуації має передача Україні датських винищувачів F-16 (сам літак розробили в США). Раніше повідомлялось, що Україна може перекинути невелику кількість F-16 вже в липні цього року.

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