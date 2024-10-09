Він підкреслив, що покарання для чиновниці має бути невідворотнім.

За кошти, які під час обшуків вилучили у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) можна було б забезпечувати підрозділ під час війни впродовж 22 років.

Про це заявив колишній медик, нині командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка в ефірі Радіо Свобода.

"За гроші, які знайшли у чиновниці, можна було б наш підрозділ рівня роти забезпечувати в умовах інтенсивної війни 22 роки. Що це означає на практиці? В однієї чиновниці така сума грошей, яку переважно занесли громадяни за те, аби не потрапити у військо, тобто, аби не брати участь в захисті своєї країни і себе особисто від нападу росіян", - сказав він.

В даному випадку, за словами військового, проблема не лише в затриманій чиновниці, "проблема в тому, що голові МСЕК несуть чималі суми для того, аби відмовитись боронити власну країну".

Він підкреслив, що покарання для чиновниці має бути невідворотнім.

"Тобто за жодних умов ця людина не мала б уникнути покарання. І це відповідальність усіх органів влади", - зазначив Ябчанка.

Керівниця хмельницької МСЕК

Днями керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який займає керівну посаду у хмельницькому управлінні Пенсійного фонду, викрили у незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку - у шафах, шухлядах, нішах.

Було розпочато кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

В ході обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців знайдено низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. В робочому кабінеті хабарниці виявлено ще $100 тис.

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