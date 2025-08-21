Великий відсоток збиття ворожих дронів – на рахунку мобільних вогневих груп.

Під час відбиття атаки, яку російська окупаційна армія здійснила на Україну 21 серпня, Сили оборони України застосували всі наявні види озброєння – від авіації до дронів-перехоплювачів.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. За його словами, сьогоднішня атака по Україні стала одним з так званих антирекордів – противник хвилями запустив величезну кількість повітряного нападу – 614, серед яких й аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні "Іскандери", крилаті ракети повітряного та морського базування.

"Вся Україна була у повітряній тривозі, й захід сьогодні відбивався доволі таки потужно. Працювали усі засоби, які нам сьогодні доступні", - підкреслив Ігнат.

У різних регіонах країни працювала авіація, пояснив він, літаки та гвинтокрили, також дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ, мобільні вогневі групи. За словами Ігната, на рахунку мобільних груп – великий відсоток збиття ворожих дронів, яких росіяни запустили дуже велику кількість. Це й "шахеди", й дрони-імітатори.

"Ми їх називаємо "імітаторами", але вони теж становлять велику небезпеку. Вони теж несуть бойовий заряд, й камери на них встановлюють, й вибухівку тощо. Тому ми попереджаємо, що це небезпечні дрони, хоча вони й імітують ударні БПЛА типу "Шахед", - підкреслив військовий.

За його словами, противник атакував "хвилями", зокрема була атака з півночі – саме тому тривога в цей час була об’явлена на Київщині – Сили оборони наразі відпрацьовують повітря, щоб знищити безпілотники, які залетіли зранку.

По Україні, зазначив Ігнат, було завдано удару ракетами типу "Калібр" з боку Чорного моря, ракетами стратегічної авіації Х-101, чотирма гіперзвуковими (аеробалістичними) ракетами "Кинджал". Була ще одна ракета невстановленого типу, яка атакувала Україну з території окупованого Криму в напрямку півночі. Як пояснив військовий, по уламках буде встановлено тип цього озброєння.

"Сьогодні повітряна оборона відпрацювала доволі непогано", - сказав начальник управління комунікацій.

Ігнат також розповів, що дуже велика активність розвідувальних дронів РФ, які завжди присутні у повітрі - на півночі їхня присутність часто збільшується у рази, коли йдуть активні бойові дії на Сумщині та Харківщині. Тоді потрібен певний час, щоб по ним відпрацювали українські військові. Як пояснив представник Повітряних сил ЗСУ, коли працює авіація, мобільні групи діяти не можуть одночасно з літаками чи гелікоптерами.

"Тому залучаються дрони-перехоплювачі, у тому числі, щоб знизити кількість російських безпілотників… Десятки тисяч їх вже знищено з початку повномасштабного вторгнення. Вони діють у різних регіонах України – від півдня до півночі по лінії бойового зіткнення", - пояснив Ігнат.

Масована атака на Україну

Як писав УНІАН, у ніч на 21 серпня РФ атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу. Серед них - 574 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів, які ворог запустив із Росії - Курська, Брянська, Міллерова, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарську, а також з Гвардійського (Крим).

Також було запущено аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької області РФ та 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, 19 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області, 14 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря. За попередніми даними, знешкоджено 577 цілі, у тому числі 546 дронів, один "Кинджал", 18 ракет "Х-101" та понад 10 "Калібрів".

