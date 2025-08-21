Серед того, чим ворог бив по нашій країні цієї ночі, було 4 аеробалістичні ракети "Кинджал".

У ніч на 21 серпня було нейтралізовано 577 повітряних цілей, якими російські окупанти вдарили по Україні. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України, з 18:40 20 серпня ворог атакував 614-ма засобами повітряного нападу.

Йдеться, зокрема про 574 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів, запущених із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська (Росія), Гвардійського (тимчасово окупована територія Криму).

Також це 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", які летіли з повітряного простору Липецької та Воронезької областей Росії; 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 - з Воронезької області Росії; 19 крилатих ракет Х-101 - з повітряного простору Саратовської області Росії.

Крім того, йдеться про 14 крилатих ракет "Калібр", запущених з акваторії Чорного моря, та одну ракету невстановленого типу з Криму.

Зауважується, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей: 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 18 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано на 11 локаціях, а падіння збитих (уламки) - на 3 локаціях.

Російська атака по Україні 21 серпня

Як повідомляв раніше УНІАН, у ніч на 21 серпня російська армія дронами та ракетами вдарила по містах України. Під ударом опинилися, зокрема, Мукачево та Львів.

У Мукачеві ворог вдарив по одному з підприємств, на місці виникла пожежа. Повідомлялося про 12 постраждалих через ворожий удар.

У Львові вибуховою хвилею було пошкоджено дахи та вікна десятків будинків. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляв, що внаслідок удару по місту одна людина загинула, а ще двох було травмовано.

