Бойовик воював на Донбасі у складі батальйону "Призрак".

Українські воїни ліквідували найманця з Фінляндії Вільякайнен Петрі Юхану. Бойовик воював на Донбасі з 2015 року та потрапив у базу сайту "Миротворець".

Як зазначається у досьє "Миротворця", найманець воював проти України в складі незаконного військового формування "Призрак". Фін публічно заявляв про готовність прийняти громадянство "Новоросії", а на батьківщині мав проблеми із поліцією й численні боргові зобов'язання.

Вільякайнен вважається автором пропагандистської антиукраїнської книги "Війна Вілі" (Vilin sota), яку активно поширюють через мережу інтернет-магазинів на території Фінляндії.

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Про ліквідацію бойовика заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" з посиланням на некрологи у соціальних мережах.

"Фінський найманець Вільякайнен Петрі Юхана з 2015 року бігав на Донбасі в підрозділі РОА "Привид". І ось, нарешті, його успішно демобілізовано", - написав Штефан.

Війна в Україні з Росією – найважливіші новини

У Генштабі ЗСУ вранці 19 листопада повідомили, що підрозділи Сил оборони нашої держави упродовж минулої доби відбили атаки російських загарбників в районах низки населених пунктів Донецької області – Білогорівки, Водяного, Зеленопілля, Первомайського, Кліщіївки та Новомихайлівки.

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко говорив, що на Бахмутському напрямку супротивники намагаються вести штурмові дії вдень та вночі, і біля Бахмута все завалено тілами загарбників.

Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно складають 83 тис. 880 осіб ліквідованими.

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