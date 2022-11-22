Бойовик знущався з військових та цивільних на українському Донбасі.

Українські воїни ліквідували бойовика Саїда Закаєва "Малого" з Грозного (Чечня). Він воював на українському Донбасі з 2014 року.

Як зазначається у досьє Закаєва на сайті "Миротворець", він знущався над українськими військовополоненими та цивільними.

Про ліквідацію Закаєва повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" з посиланням на некрологи у російських соцмережах.

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"Нарешті закінчив турне і демобілізувався. Саїд Закаєв "Малой " з Грозного. Гори у пеклі, мразь", - зазначив Штефан.

Втрати РФ в Україні: що відомо

За даними аналітиків, російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже втратила як мінімум 8044 одиниць техніки. При цьому 4927 одиниць техніки було знищено, 198 пошкоджено, 300 кинуто і 2619 захоплено.

Крім того, станом на 21 листопада загальні бойові втрати росіян з 24 лютого орієнтовно склали близько 84 600 чоловікдо, А За минулу добу - 390 осіб.

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