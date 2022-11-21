Більш того, росіянина, який мобілізувався з колонії, посмертно нагородили медаллю "За відвагу".

В Україні загинув колишній майор поліції з Ростова-на-Дону Сергій Кадацький, який розстріляв свою дружину і її батька. Росіянина засудили до 15 років в колонії, але він погодився відправитися на війну проти нашої країни.

Кадацького перекинули на фронт у складі ПВК "Вагнера". Як повідомляють російські ЗМІ, він загинув у Луганській області. У так званій самопроголошеній "ЛНР" вже вирішили відзначити "досягнення" окупанта і посмертно нагородили його медаллю "За відвагу".

У 2018 році росіянина засудили до 15 років колонії. У 2017 році він, будучи п'яним, розстріляв машину, в якій знаходилися його дружина зі своїм батьком. Жінка екс-поліцейського загинула на місці, а її тата врятували. Самого Кадацького затримали, свій вчинок він намагався пояснити тим, що посварився з дружиною і нібито був у стані афекту. Однак суд все одно засудив його до колонії, де його і завербували в ПВК "Вагнера".

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У РФ вербують ув'язнених: що відомо

Ще в серпні стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених. Він їздив колоніями і закликав росіян вирушати на війну проти України. На тлі провалів і постійних втрат РФ, так країна-агресор намагається компенсувати брак живої сили.

У листопаді УНІАН вже повідомляв, що в Росії з колоній зникли тисячі ув'язнених на тлі війни в Україні. Число людей в російських колоніях за два перших місяці осені поточного року скоротилося на 23 тисячі. Це пов'язують з тим, що ув'язнених вербують в ПВК "Вагнера".

Однак не всі "мобіки" і ті, кого вмовили йти на війну проти України, задоволені умовами, в яких опинилися. Наприклад, в Казані росіяни вилаяли генерала і прогнали його з табору.

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