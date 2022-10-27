Депутат районної ради з Куп'янська постачав молочну продукцію власного заводу російським окупантам та на територію так званої "ДНР", наразі його затримано.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, депутат Куп'янської районної ради Харківської області, який є генеральним директором молоко-консервного заводу у Куп'янську, під час окупації міста налагодив робочі та ідеологічні зв'язки з представниками Росії.
"Підприємець продовжив провадити господарську діяльність та укладав з представниками так званої "военно-гражданской администрации Купянского района" договори поставки. Гендиректор надавав вказівки своїм підлеглим передавати окупантам молочну продукцію для російських військових", - йдеться у повідомленні.
Під час проведення обшуку за місцем знаходження заводу правоохоронці вилучили понад півмільйона російських рублів.
"Також депутат встиг налагодити робочі зв'язки з Міністерством економічного розвитку РФ щодо поставок молочної продукції на територію так званої "ДНР". На початку вересня в одному з російських пропагандистських Телеграм-каналів був виставлений "звіт" про результат тісної співпраці гендиректора та окупантів", - розповіли у ОГП.
Повідомляється, що правоохоронці затримали депутата райради 25 жовтня на Харківщині.
За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Ситуація на Харківщині - останні новини
6 вересня українська армія розпочала контрнаступ в Харківській області. 10 вересня стало відомо, що українські воїни деокупували Куп'янськ.
14 числа президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся область звільнена від окупантів.
6 жовтня в Нацполіції Харківщини повідомили, що на деокупованій частині області виявили тіла 534 вбитих росіянами цивільних.
Росіяни продовжують обстрілювати Харківську область. Так, російські військові завдали ракетний удар по Куп’янську.