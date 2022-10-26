Жінка намагалась відновити зв’язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області, щоб отримати електронні ключі доступу до баз даних абонентів пошти.

На Харківщині затримано колаборантку, яка очолювала окупаційну "Роспочту", передавала окупантам гроші, сплачені людьми.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Під час російської окупації вона добровільно очолила створену загарбниками місцеву "пошту".

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"Невдовзі після "призначення" колаборантка обікрала одне з міських відділень "Укрпошти" і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства", - йдеться в повідомленні.

Також жінка виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної РФ поштової мережі у містах Балаклія та Ізюм.

За даними слідства, поплічницею окупантів виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу акціонерного товариства поштового зв’язку. Встановлено, що для "запуску" поштових відділень у захоплених містах колаборантка намагалась відновити зв’язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області. Саме від них планувала отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів.

"Також вона закликала інших поштових працівників добровільно переходити на бік ворога та передавати на баланс РФ державне майно "Укрпошти", - зазначили в СБУ.

Після звільнення Харківщини від окупантів зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Нині затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Ситуація на Харківщині - останні новини

6 вересня українська армія розпочала контрнаступ в Харківській області. 10 вересня стало відомо, що українські воїни деокупували Куп'янськ.

14 числа президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся область звільнена від окупантів.

Росіяни продовжують обстрілювати Харківську область. Так, 21 жовтня вони вдарили по самом Харкову. Внаслідок ударів поранено 11 людей.

24 жовтня російські військові завдали ракетний удар по Куп’янську.

Також стало відомо, що українські правоохоронці зібрали у деокупованому Ізюмі на Харківщині 13 мішків секретних документів збройних сил Російської Федерації, які окупанти кинули під час втечі.

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