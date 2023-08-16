За словами Залужного, обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак.

Потреба України в дронах обговорювалась на зустрічі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з колегами США та Британії, що відбулась вчора у розширеному форматі. Про це повідомляється у Telegram Залужного.

"Співпраця у військовій сфері - ключова тема, яку обговорювали. Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних та оборонних операцій. Ознайомив із планами Збройних Сил на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Обговорили можливі дії противника", - написав Головнокомандувач.

Він зазначив, що окремо зупинилися на потребах військових підрозділів: боєприпаси, озброєння, засоби ППО, РЕБ, пристрої для дистанційного розмінування.

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"Ще одне вкрай важливе питання - це дрони. Протидія ворожим безпілотникам та нарощування власних спроможностей. Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямі", - йдеться у повідомленні Залужного.

За його словами, також обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ, у зустрічі взяли участь, зокрема, Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі, начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін та представники делегацій партнерів. Українську сторону представляли начальник Генерального штабу генерал Сергій Шаптала, заступник Головнокомандувача генерал Михайло Забродський, командувач ВМС адмірал Олексій Неїжпапа, перший заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк та начальником ГУР МО генерал Кирило Буданов.

Проблема дронів в Україні - деталі

14 серпня президент Володимир Зеленський, після візиту на Донеччину, де обговорив з військовими їхні пріорітетні потреби, назвав одним з найвагоміших завдань необхідність збільшення виробництва українських безпілотників.

За його словами, Україна налагодила власне виробництво безпілотників, зокрема, "Лелек" та "Фурій". Також Україна отримує БПЛА від партнерів. Як наголосив глава держави, всі ці форми мають зростати.

Сьогодні у своєму вечірньому відеозврненні Зеленський повідомив, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощуватиме власне виробництво дронів і це питання сьгодні було обговорено на Ставці Верховного Головнокомандувача.

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