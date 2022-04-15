Перший рейс з новою допомогою для України з США у розмірі 800 мільйонів доларів повинен прибути протягом 24 годин.
Про це в коментарі CNN повідомив високопоставлений представник Міноборони США.
Список не розголошується, але офіційні особи раніше заявляли, що найбільш термінові потреби, такі як гаубиці і пов'язані з ними боєприпаси, а також радари, будуть відправлені першочергово.
Адміністрація Байдена оголосила в середу про новий пакет, до якого увійшли 11 вертольотів Мі-17, спочатку призначених для Афганістану, 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 безпілотників Switchblade, а також радіолокаційні системи, що здатні відстежувати вогонь противника і точно визначати цілі.
Цей пакет відрізняється від попередньої допомоги у сфері безпеки, зокрема, оскільки до цього траншу входить складніше і потужніше озброєння, ніж попередні поставки.
Війна Росії проти України
Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.
Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.
Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.
Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.
Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.