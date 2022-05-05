Зупинка роботи цієї теплоелектростанції не відобразиться на населенні міста у наданні комунальних послуг.

На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації рашистами Енергодара та бойових дій на півдні України, тому роботу ТЕС зупинено.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"На жаль, це вимушений крок - на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги", – розповів він.

Орлов підкреслив, що зупинка роботи Запорізької ТЕС не відобразиться на населенні міста у наданні комунальних послуг.

"Світло, тепло і гаряче водопостачання переведено на Запорізьку атомну електростанцію. Можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів", - додав він.

Персонал теплової станції тимчасово перевели на вимушений простій.

Нагадаємо, на захопленій окупантами Запорізькій АЕС пошкоджено високовольтну лінію.

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