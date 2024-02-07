Глава МЗС перерахував головні рішення, які треба втілювати комплексно.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, як можна вирівняти артилерійський баланс у наявності снарядів з тими арсеналами, які Російська Федерація застосовує проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній пресконференції з віце-президентом Європейської комісії, високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем у Києві.

Глава МЗС України відзначив, що якщо запитати в українського солдата на фронті, що зараз найбільше потрібно, то відповідь стосуватиметься снарядів.

Як відзначив міністр, наразі відбувається передача снарядів з європейських складів, а також існує виробництво нових снарядів.

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"Давайте не забувати, що в світі все ще дуже багато артилерійських снарядів. Треба потроїти зусилля для того, щоб з їхніх складів привозити ці снаряди до Європи", - сказав Кулеба.

Глава МЗС відзначив, що сьогодні мова йде про захист Європи, і тому потрібні "екстраординарні заходи".

"Чи можемо ми вирівняти артилерійський баланс з Росією? Однозначно можемо, якщо ці комплексні зусилля будуть докладені", - наголосив Кулеба.

Міністр також звернувся до усіх українських захисників та захисниць

"Я хочу, щоб кожен український солдат знав - я думаю, що маю право говорити і від себе, і від Жозепа - що щодня в Брюсселі, Києві і в інших столицях ведеться одна робота: як доставити більше снарядів до України, до українського солдата", - заявив Кулеба.

Він додав, що снарядний дефіцит відчувається постійно, але, попри це попри перевагу Росії у артилерійських снарядах, вона не здобуває жодних перемог на фронті.

"Що це означає? Там, де немає артилерійського снаряду, ми зупиняємо російського солдата іншою наявною у нас зброєю", - сказав Кулеба і додав, що українські захисники застосовують дрони, міномети і автомати, а також ведеться пошук альтернативних засобів стримання ворога.

Кулеба відзначив, що нині мета щоденної дипломатичної роботи полягає у тому, аби "снарядний дефіцит ніколи не перейшов у снарядний голод".

Глава МЗС наголосив, що потрібно ухвалювати комплексні рішення. "Давайте, щоб уряди підписували більш довгострокові контракти з виробниками снарядів в Європі. Давайте, щоб українські і європейські виробники ще більше працювали разом і нарощували виробництво. Давайте приберемо усі адміністративні перешкоди. По суті, нам потрібно створити щось на кшталт спільного ринку для оборонних індустрій", - наголосив Кулеба.

Також Кулеба сказав, що треба паралельно вступити в переговори з тими окремими країнами світу, які мають контракти на вироблення снарядів у Європі, і переконати їх, що Україні вкрай необхідні снаряди для захисту Європи. Він переконаний, що можна домовитися з третіми країнами та перенаправити ці снаряди до України.

Снаряди для України

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Боррель повідомив, що до березня Європейський Союз виконає лише на 52% обіцянку з надання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів. За словами Борреля, Україні до березня буде надано ще 200 тисяч снарядів. Раніше Україна вже отримала від ЄС 330 тис снарядів.

Загалом до березня Україні буде надано 524 тис артилерійських снарядів з обіцяного одного мільйона.

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