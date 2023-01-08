За словами президента, ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про сьогоднішню ситуацію на передовій, наголосив, що тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині.

"Ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома. Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко. Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму", - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, це одне з найбільш кривавих місць на фронті. Він також повідомив, що сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара, та відзначив бійців нагородами за стійкість.

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"На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах. Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом", - наголосив Зеленський.

Бої за Донбас – актуальне

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої, російські пропагандисти заявляли, що місто нібито вже не під контролем ЗСУ, але Генштаб спростував ці фейки. Наразі захисники України намагаються вирівняти тактичне положення поблизу Соледара.

Також РФ веде наступ під Бахмутом. Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин не приховує, що його цікавлять природні ресурси східного регіону, і він готовий втрачати в боях сотні солдатів.