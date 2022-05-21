Вже понад 14 тисяч українських захисників були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни.

Президент Володимир Зеленський нагородив ще понад 200 захисників України.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних сил України відзначені державними нагородами", - сказав він.

Зеленський зазначив, що загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тис. українських захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі українським громадянам.

Нагадаємо, Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ на користь України.

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