Президент Володимир Зеленський нагородив ще понад 200 захисників України.
Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення.
"Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних сил України відзначені державними нагородами", - сказав він.
Зеленський зазначив, що загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тис. українських захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі українським громадянам.
Нагадаємо, Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ на користь України.