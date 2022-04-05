Україна зацікавлена у тому, щоб звільнені від окупантів міста відвідало якнайбільше журналістів, "щоб світ побачив, що зробила Росія".

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що окупанти понесуть відповідальність за всі скоєні ними злочини.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент наголосив, що окупанти понесуть відповідальність за всі скоєні ними злочини.

"Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити усіх причетних до цих злочинів російських військових, усе, щоб їх покарати. Це буде спільна робота нашої держави з Євросоюзом та міжнародними інституціями, зокрема, з Міжнародним кримінальним судом", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що сьогодні обговорив це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також з канцлером Австрії Карлом Нехаммером.

"Розслідування воєнних злочинів російських військ обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також говорили про нові санкції проти Росії, гуманітарну та оборонну співпрацю з Польщею", - розповів глава держави.

Він підкреслив, що всі злочини окупантів фіксуються та забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин.

"Хочу підкреслити: ми зацікавлені у максимально повному, прозорому розслідуванні, результати якого будуть відомі і пояснені всій міжнародній спільноті. Ми забезпечили максимальний доступ журналістів до Бучі та інших звільнених міст України, сотень журналістів з усього світу. І ми зацікавлені в тому, щоб там побували тисячі журналістів, якнайбільше журналістів, щоб світ побачив, що зробила Росія", - сказав Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський створив делегацію для переговорів з РФ щодо договору про гарантії безпеки.

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