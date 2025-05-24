Президент додав, що загалом ніч була складною для всієї України.

В даний час у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. На місцях влучань і падінь уламків тривають рятувальні роботи.

Про це у ранковому зверненні розповів український президент Володимир Зеленський. "Вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства. Є поранені", - прокоментував президент.

Зеленський додав, що загалом ніч була складною для всієї України: 250 ударних дронів, із яких більшість – це іранські "шахеди", 14 балістичних ракет.

"Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. Всюди – по цивільних. Є загиблі", - повідомив Зеленський.

Зеленський переконаний, що з кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Кремлі. Зеленський нагадав, що Україна багато разів пропонувала повне припинення вогню, але РФ щоразу це ігнорувала.

Зеленський зауважив, що на РФ потрібно тиснути значно сильніше, щоб досягти результату і почалася справжня дипломатія:

Чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів. Лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь".

Нічний удар по Києву

Цієї ночі росіяни завдали по Києву комбінованого удару з БпЛА та балістичних ракет, внаслідок чого пожежі виникли в кількох районах столиці, постраждали, за останніми даними 15 осіб.

Зранку Повітряні сили повідомили, що РФ завдала удару із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Було атаковано Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область. Також росіяни застосували 250 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною було збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 БпЛА було збито вогневими засобами ураження, 117 - локаційно втрачені.

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