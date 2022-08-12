Президент наголосив, що війна – "це точно не час для марнославства й гучності заяв".

Президент України Володимир Зеленський закликав посадовців та військових бути відповідальними під час коментування подій на фронті.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Хочу зазначити сьогодні важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій тощо. Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв", - зазначив президент.

На його думку, що менше конкретних деталей буде озвучено про оборонні плани України, то краще буде для реалізації цих оборонних планів.

"Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа. Відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський попередив про серйозну загрозу ядерної катастрофи.

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