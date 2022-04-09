Він також подякував ЄС за підтримку протягом багатьох років, за економічну, фінансову допомогу, у тому числі на зброю.

Президент України Володимир Зеленський просить Євросоюз допомогти Україні протистояти Росії новими санкціями проти агресора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн за підсумками зустрічі в Києві, проведеного для представників українських та іноземних ЗМІ.

"Хочу подякувати за потужну санкційну політику, дякую всьому світові, дякую Європейському Союзу, Урсулі фон дер Ляєн. Я вдячний особисто за п’ятий санкційний пакет. Але вважаю, що цього замало. Вони (росіяни – УНІАН) у нас дуже багато всього забрали. Вони у нас забрали і території, і людей", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна зможе повернути території, але не зможе повернути людей.

"І за все це буде, впевнений, велика відповідальність. Тому прошу нам допомагати своїми санкціями. І вони повинні тільки нарощуватись. По-іншому Росія нічого і нікого не хоче чути", - сказав президент України.

Він також подякував ЄС за підтримку протягом багатьох років, за економічну, фінансову допомогу, у тому числі на зброю, що дуже важливо в умовах, коли через ракетні та авіаудари, через російських загарбників українські підприємства не можуть працювати, поки економіка не може працювати.

"Я не хотів би як президент ліберальної мирної держави говорити сьогодні багато про зброю. Але сьогодні ми боремось за наше життя, свободу, територіальну цілісність, і найголовніше, за всіх наших людей. Бо це й є скарб, є наша міцність, як вже всі бачать", - підкреслив Зеленський.

Він окремо подякував за санкційну політику проти РФ.

Нагадаємо, Зеленський також заявив про необхідність повного ембарго на газ й нафту РФ.

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