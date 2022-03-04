Наразі встановлюється, чи є загиблі та поранені.

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що житлові будинки Сєвєродонецька обстріляли з "Градів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Буквально десь годину тому знову обстріляли "Градами" моє рідне місто Сєвєродонецьк. Всі "Гради" лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження", - заявив Гайдай.

Також він підкреслив, що наразі невідомо чи є загиблі та поранені внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, раніше російські військові з "Градів" обстріляли транспорт для евакуації жителів Волновахи.

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