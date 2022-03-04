фото: телеканал "Дім"
Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що житлові будинки Сєвєродонецька обстріляли з "Градів".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.
"Буквально десь годину тому знову обстріляли "Градами" моє рідне місто Сєвєродонецьк. Всі "Гради" лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження", - заявив Гайдай.
Також він підкреслив, що наразі невідомо чи є загиблі та поранені внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, раніше російські військові з "Градів" обстріляли транспорт для евакуації жителів Волновахи.