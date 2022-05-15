Це унікальне формування з кількох десятків тисяч бійців 30 національностей.

Кілька десятків тисяч воїнів 30 різних національностей, які воюють у складі ЗСУ з використанням західних доктрин — ось що таке іноземний легіон. Вони пройшли хрещення вогнем на Харківщині і взяли участь у звільненні кількох населених пунктів. Журналісти поспілкувалися з легіонерами і детально розповіли про цей унікальний підрозділ.

Відповідний сюжет з передової випустила команда ТСН, а розмовляв з іноземними бійцями кореспондент Андрій Цаплієнко.

Члени інтернаціонального легіону повністю законно воюють на боці України. Не кожен з добровольців, хто вступив до підрозділу, витримав тяготи війни — занадто важко. Однак солдати, які вирішили залишитися, налаштовані боротися за нашу країну до перемоги.

Цаплієнко зміг поспілкуватися на передовій з Радом, американцем філліпінського походження. Він чотири роки служив у морській піхоті США, а тепер удосконалює свої навички в Україні.

"Моя спеціалізація — часом кулеметник, часом гранатометник. На всі руки майстер — працюю навіть з Javelin. Речі, які вимагають тижнів або місяців навчання в західних арміях, ми тут вивчаємо за кілька днів", — повідомив Рад.

Свої вміння бійці підтягують із застосуванням реального озброєння. Однак зброю намагаються економити — занадто дорого даремно стріляти з того ж Javelin.

Воїни іноземного легіону розділені на кілька батальйонів. Команда ТСН спілкувалася з солдатами з "Вовкодава". У це угруповання входять бійці з США, Ірландії, Хорватії, Бразилії, Японії і так далі. Однак ключові посади займають українські офіцери.

Легіонери укладають стандартний контракт з ЗСУ, але в ньому є одна поправка. Іноземним воїнам дозволяється розірвати його в будь-який момент. Деякі солдати так і чинили після першого бойового хрещення. Реальність війни в Україні виявилася занадто суворою. Залишилися, за словами нашого офіцера, "сильні духом, сильні фізично, переконані у своєму рішенні".

Один з таких сміливців — морський піхотинець Кріс. Він вважає себе щасливчиком, так як повернувся без пошкоджень з Іраку і вижив під час обстрілу Яворівського полігону.

"Після того обстрілу я сказав собі: "Можливо, тепер мій досвід допоможе врятувати якогось 18-річного хлопця на полі бою". А ще я подумав, що ця війна варта того, щоб у ній перемогти", — повідомив Кріс.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: