Травм середньої тяжкості зазнала фельдшер, яка прибула для надання допомоги постраждалому.

Унаслідок чергових обстрілів російськими окупантами України у двох областях є поранені та загибла.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські війська атакували з безпілотників Станіслав. "Ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого жителя, який перебував в авто. 74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Бригада "екстренки", котра прибула для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар російського безпілотника", - заявив він.

Так, фельдшер зазнала травм середньої тяжкості. Їй надали допомогу на місці. Також внаслідок ворожої атаки було понівечено автомобіль медпрацівників. Згодом Прокудін повідомив, що окупанти забрали життя ще однієї людини на Херсонщині.

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"Сьогодні вдень армія РФ з артилерії обстріляла Хрещенівку Бериславського району. Важкі травми отримала місцева жителька 1989 року народження. Її серце зупинилось у лікарні", - написав голова ОВА.

Крім того, у стані середньої тяжкості шпиталізували ще одну потерпілу. Жінка 32 років отримала мінно-вибухову травму, а також перелом ноги та поранення стегна. Медики надають їй необхідну допомогу.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що дві людини постраждали сьогодні через атаки на Нікопольщину. Це чоловіки 21 та 61 року. Обидва вони були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

"Агресор бив по району артилерією та БпЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені сім приватних осель і багатоповерхівка. Зайнявся дачний будинок. Пожежу рятувальники загасили. Побиті й чотири господарські споруди", - зазначив він.

Крім того, понівечені промислове підприємство, адміністративна будівля та медзаклад, а також гараж і легкові машини. Зачепило газогін та лінію електропередач.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 5 липня, в Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили про російські атаки, внаслідок яких загинули четверо українців.

Зокрема, щонайменше одна людина загинула і 20 було поранено внаслідок обстрілу Комара у Волноваському районі.

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