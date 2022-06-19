Співробітники російської служби безпеки погрожують родичам моряків, які хочуть оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ.

В Росії відмовляються визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва".

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Telegram-каналі.

"Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російських моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на "Москві" родичів. 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, дотепер вважаються зниклими безвісті. В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева", - сказано у повідомленні.

Зауважується, що командир крейсера капітан першого рангу Антон Купрін, який, "порушуючи статут, одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Нібито він отримав такий наказ після вибухів на кораблі".

Крім того, зазначається, що родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні військово-морського флоту Росії та командуванні чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення.

Натомість їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів, яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

"Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять "роз'яснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці", - повідомили у ГУР.

Соціальна напруга серед родичів росіян, які загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня українські військові влучили у російський крейсер "Москва" з протикорабельної ракетної системи "Нептун", завдавши йому серйозних пошкоджень. Наступного дня крейсер затонув під час буксирування в порт.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що екіпаж чисельністю понад 500 осіб було евакуйовано.

Пізніше в РФ визнали загибель лише старшого мічмана Івана Вахрушева. У Міноборони стверджували, що 27 моряків зникли безвісти, 396 були евакуйовані.

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