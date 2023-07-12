Також вражено три ворожі пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Загарбники у свою чергу завдали 65 авіаударів та здійснив 71 обстріл з РСЗВ.

Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook повідомив, що знищено чотири зенітно-ракетних комплексах ворога. В повідомленні сказано, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління ворога, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, а також знищено засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ.

Водночас протягом минулої доби росіяни атакували міста України ударними безпілотниками типу Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. В результаті українська ППО знищила 26 ударних БпЛА. Також українські воїни знищили п'ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Крім того, минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті атаки постраждали мирні люди та зруйнована інфраструктура. Також залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Ситуація на Таврійському напрямку - останні новини

11 липня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що українські військові впродовж доби ліквідували ще майже дві роти російських окупантів на Таврійському напрямку.

На цьому напрямку тривають бої. Артилерійські підрозділи сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань, знищено 14 одиниць військової техніки противника.

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