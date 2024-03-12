Зокрема, 930 багатоповерхових будинків вщент зруйновані.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, скільки будинків російські окупанти зруйнували в місті. У коментарі ТСН Бойченко зауважив, що місто зруйноване, кожна друга будівля, яка була у Маріуполі, зруйнована.

"Дві тисячі багатоповерхових будинків. 930 - вони вщент зруйновані. Вже 600 будинків вони прибрали. Спочатку вони розбирали завали, діставали звідти людей. А сьогодні вони навіть цього не роблять", - сказав він.

У сюжеті з посиланням на Бойченка також зауважується, що близько 6 тис. будинків російські загарбники розбили у приватному секторі міста.

За словами Бойченка, місто - суцільна руїна, і ситуація там - жахлива. Але в Маріуполі нині живе близько 150 тис. людей. Багато хто з них повернувся в окупацію з евакуації.

Водночас росіяни цілеспрямовано завозять до міста жителів депресивних регіонів Росії. Нібито для відбудови, а насправді - для асиміляції місцевих. Вони приїжджають сім'ями, займають оселі загиблих та переселенців.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 березня в Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія вручення "Оскара". У номінації "Найкращий документальний фільм" нагороду отримала стрічка "20 днів у Маріуполі" українських журналістів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко.

У фільмі розповідається про 20 днів у Маріуполі, які провів там Чернов разом зі своїми колегами після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вже на 21 день війни журналістам вдалося виїхати з Маріуполя гуманітарним коридором.

Також стрічка отримала премії BAFTA та Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу української стрічки на "Оскарі", наголосивши, що понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь.

Він зауважив, що "20 днів у Маріуполі" - це фільм, який показує правду про російський тероризм, і подякував всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про українську боротьбу та розповідають її.

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