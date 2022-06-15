Окупанти зазнали чергових втрат.

Українські військовослужбовці завдали чергового потужного удару по позиціях ворога й знищили їх.

Ефектне відео цього процесу оприлюднила 72-га ОМБр імені Чорних Запорожців.

"Феєрверк із рашистського БМП. Це феєричне знімання наслідок виявлення та знищення захисниками України ворожих позицій. Найефектніше здетонував боєкомплект у БМП-3 окупантів. Краса! Перемога за нами!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні Збройні сили України вдарили по ворожому складу боєприпасів та центру ремонту військової техніки у Новій Каховці.

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