Президент України Володимир Зеленський заявив, що активні дії військових на фронті дають змогу затримати більше ворогів для звільнення полонених українців.
Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.
Він наголосив, що робота щодо звільнення полонених українців триває та ніколи не припинялася.
"І активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну та звільнення українських полонених", - сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що Україна пам'ятає про усіх українців, яких незаконно утримують окупанти.
Нагадаємо, у Європарламенті хочуть присудити народу України і Зеленському премію імені Сахарова "За свободу думки".
Європарламент з 1988 року присуджує премію імені Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини та засадничі свободи.