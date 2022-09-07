Зеленський наголосив, що робота щодо звільнення полонених триває та ніколи не припинялася, а Україна пам'ятає про усіх українців, яких незаконно утримують окупанти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що активні дії військових на фронті дають змогу затримати більше ворогів для звільнення полонених українців.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що робота щодо звільнення полонених українців триває та ніколи не припинялася.

Відео дня

"І активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну та звільнення українських полонених", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна пам'ятає про усіх українців, яких незаконно утримують окупанти.

Нагадаємо, у Європарламенті хочуть присудити народу України і Зеленському премію імені Сахарова "За свободу думки".

Європарламент з 1988 року присуджує премію імені Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини та засадничі свободи.

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