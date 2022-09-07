Зеленський наголосив, що робота щодо звільнення полонених українців триває / фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що активні дії військових на фронті дають змогу затримати більше ворогів для звільнення полонених українців.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що робота щодо звільнення полонених українців триває та ніколи не припинялася.

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"І активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну та звільнення українських полонених", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна пам'ятає про усіх українців, яких незаконно утримують окупанти.

Нагадаємо, у Європарламенті хочуть присудити народу України і Зеленському премію імені Сахарова "За свободу думки".

Європарламент з 1988 року присуджує премію імені Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини та засадничі свободи.

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