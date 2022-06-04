Реалізація планів загарбників залежить від боєздатності українського війська.

Російські окупанти націлилися на кілька регіонів України та обласних центрів. У цьому полягає стратегічних замисел противника.

Про це в інтерв'ю DW заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Стратегічний задум – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Захопити всю Херсонську, частково Запорізьку область, зайти у Запоріжжя та Миколаїв, що створить передумови для подальшого настання до захоплення Дніпра та Одеси. Скільки їм знадобиться зусиль та часу, щоб зосередити війська, здатні вирішити це завдання – невідомо, але зупинятися вони не збираються", - заявив Арестович.

Він додав, що здатність Збройних сил України оборонятися та зривати задуми противника повністю залежить від оборонної допомоги західних союзників.

Арестович також прокоментував анонсоване постачання Україні систем HIMARS та M270 MLRS. На його переконання, далекобійна реактивна артилерія здатна докорінно змінити ситуацію на театрі бойових дій, але все залежить від її кількості та боєприпасів, які надійдуть.

"Якщо цих систем буде хоча б два дивізіони - то щодо здатності російських військ проводити наступальні операції оперативного рівня буде поставлено великий знак питання. Якщо дадуть менше - правила гри зміняться на нашу користь, але Росія буде здатна продовжувати наступ, хоча їй буде набагато болючіше це робити, будуть величезні втрати, що теж добре, бо час грає на нас. Третій варіант - нам дадуть їх стільки, що ми зможемо не просто стримувати росіян, а проводити контрнаступ у багатьох напрямках", - додав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден 1 червня оголосив про новому пакеті озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Залежно від типу ракети з установки HIMARS можуть бути запущені на відстані від 40 до 300 км. українська сторона отримає боєприпаси, вогнева міць яких не перевищуватиме 70 км.

Крім того, у пакет допомоги увійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

У Держдепі при цьому повідомили, що отримали гарантії від українського керівництва про те, що західна зброя не буде використовуватися для операцій за цілями в Росії.

На Банковій пояснили, чому Україна не обстрілюватиме Росію американськими РСЗВ.

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