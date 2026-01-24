Пентагон хоче відігравати 'більш обмежену роль' у стримуванні КНДР: що зміниться

У документі Міноборони США йдеться про те, що Південна Корея здатна взяти на себе основну відповідальність за стримування КНДР.

Пентагон планує відігравати "більш обмежену" роль у стримуванні Північної Кореї, а основну відповідальність на це має брати на себе Південна Корея. Про це йдеться у 25-сторінковому документі "Національна оборонна стратегія", який визначає політику Пентагону, передає Reuters.

За словами журналістів, такий крок може призвести до скорочення американських військ на Корейському півострові.

Як зазначили у виданні, Південна Корея прийняла близько 28 500 американських військових для спільної оборони від військової загрози з боку КНДР, а також збільшила свій оборонний бюджет на 7,5% на цей рік.

Відео дня

"Південна Корея здатна взяти на себе основну відповідальність за стримування Північної Кореї за критичної, але більш обмеженої підтримки з боку США. Ця зміна балансу відповідальності відповідає інтересам Америки в оновленні позицій американських військ на Корейському півострові", - йдеться у документі.

У Reuters нагадали, що останніми роками американські посадовці заявляли про бажання зробити американські війська у Південній Кореї більш гнучкими, аби вони могли діяти за межами Корейського півострова, аби захищати Тайвань та стримувати зростаючий військовий вплив Китаю.

"Південна Корея чинила опір ідеї зміни ролі американських військ, але протягом останніх 20 років працювала над розширенням своїх оборонних можливостей з метою отримання права на командування об'єднаними силами США і Південної Кореї в умовах війни. Південна Корея має 450 000 військовослужбовців", - підкреслили у матеріалі.

Також у документі йдеться про те, що пріоритетом Пентагону є захист батьківщини, тому Міноборони США зосереджене на тому, аби Китай не міг домінувати над країною або їхніми союзниками.

"Це не вимагає зміни режиму чи якоїсь іншої екзистенційної боротьби. Натомість можливий гідний мир на умовах, вигідних для американців, але які також може прийняти і з якими може жити Китай", - йдеться в документі, в якому не згадується Тайвань.

Що відомо про нову "Стратегію нацоборони" США

Як писав УНІАН, Пентагон представив нову "Стратегію національної оборони" США, в якій зокрема йдеться і про підтримку України та російську загрозу. Тепер у цій стратегії Міноборони США перекладає основну відповідальність за підтримку України на європейські країни.

"Міністерство готове забезпечити готовність збройних сил США до відбиття російських загроз національній безпеці США. Міністерство також продовжить відігравати важливу роль в самій НАТО, навіть незважаючи на те, що ми коригуємо розташування і діяльність збройних сил США в європейському театрі військових дій, щоб краще враховувати російську загрозу американським інтересам, а також власні можливості наших союзників", - йдеться у документі.

Вас також можуть зацікавити новини: