Нові комплекти Anduril мають виявляти та знешкоджувати дрони, але їхнє розгортання займає щонайменше добу.

Усередині США починається розгортання високотехнологічних "комплектів для боротьби з дронами", призначених для захисту військових об’єктів від зростаючої загрози безпілотних апаратів. Перші комплекти будуть розміщені на трьох об’єктах — по одному на східному й західному узбережжях та один на Алясці, повідомили у Північному командуванні (USNORTHCOM) у коментарі Business Insider.

Навіщо потрібні комплекти

Розгортання стало відповіддю на серію інцидентів із проникненням дронів в останні роки: кількість вторгнень зросла — з понад 200 у 2022 році до 420 у 2024-му. У Пентагоні кажуть, що, хоча у США є сотні баз із різними можливостями захисту, місцевих ресурсів часом недостатньо, тому створили "комплекти для швидкого реагування".

Водночас у NORTHCOM застерігають, що використання комплектів має проходити через ланцюг командування і надання дозволу може займати до 24 годин. Сам процес розгортання (включно з прибуттям навчених операторів) очікувано триватиме щонайменше добу — отже ці комплекти не призначені для миттєвого відбиття раптових атак.

Що входить до комплекту?

Перші комплекти виготовила оборонно-технологічна компанія Anduril. На відміну від бойових систем, їх сконструювали саме для застосування в повітряному просторі США з урахуванням цивільних обмежень (зокрема правил Федерального управління цивільної авіації). Серед перелічених елементів:

Mobile Sentry — пересувна платформа, що використовує штучний інтелект і кілька радарів для автономного виявлення й супроводу наземних та повітряних загроз.

Wisp SkyFence — пасивна система візуалізації на 360° на базі штучного інтелекту для постійного моніторингу ситуації.

Pulsar — система радіочастотного виявлення та електромагнітного впливу; має також повітряний варіант, який можна встановити на дрон.

"Комплекти для виявлення ракет розроблені для забезпечення пасивного та активного виявлення, а також можливостей кінетичної та некінетичної ураження з низьким рівнем побічних ефектів", — йдеться в заяві NORTHCOM.

Ще один речник NORTHCOM додав:

"Ці комплекти є частиною поетапної стратегії реагування USNORTHCOM. Розгортання відбуватиметься, коли місцевих ресурсів та рішень на рівні обслуговування недостатньо".

Обмеження й ризики

Навіть з огляду на посилення захисту, наразі доступні лише три комплекти для покриття понад 350 внутрішніх об’єктів армії США, що ставить під сумнів оперативність реагування в разі одночасних інцидентів. У доповіді Центру нової американської безпеки зазначається, що, попри розмови в Пентагоні, підготовка до масованих атак дронами залишається недостатньою — прикладом називають теракт 2024 року на базі США в Йорданії, де загинуло троє військових і понад 100 дістали поранення.

Аналітики попереджають, що у потенційному конфлікті з державою, яка може застосувати рої дронів, американські сили ризикують бути перевантаженими, якщо не буде швидкого масштабу розгортання надійних засобів протидії.

Поширеність дешевих комерційних квадрокоптерів створює як нові загрози, так і ринки збуту для оборонних компаній, які пропонують технологічні рішення. Розгортання комплектів Anduril підкреслює посилену увагу військового керівництва до захисту баз на території США, але масштаби й швидкість розгортання залишаються ключовими питаннями.

Інші системи для боротьби з БПЛА

Як повідомляв УНІАН, різноманітні безпілотники активно використовуються на фронті під час війни, яку РФ веде проти України. Якщо на початку війни вони здебільшого били по техніці, то зараз усе частіше використовуються для ураження особового складу.

Росія веде роботу над створенням індивідуальних засобів протидії дронам, яку носитимуть безпосередньо солдати. Ідея полягає в тому, щоб глушити відеосигнал від невеликих дронів.

