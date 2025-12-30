Арабська країна хоче купити частку української компанії, яка виробляє ракети 'Фламінго', - ЗМІ

За даними джерел, продадуть 30% частки компанії.

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про намір придбати частку української defense-tech компанії Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго". Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на конфіденційні джерела у компанії, обізнані з деталями угоди.

Так, згідно з інформацією джерел, оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду ОАЕ, планує придбати міноритарну частку в українській компанії.

За даними джерел, у межах угоди продадуть 30% частки компанії. Сума угоди становить близько 760 мільйонів доларів.

Також зауважується, що компанія FP вже подала потрібні документи до Антимонопольного комітету.

Чим займається Fire Point

Компанія FP виробляє далекобійні дрони FP-1 та FP-2, а також ракети "Фламінго". Крім того, у планах також виробництво балістичної ракети. Розробники заявляють, що "Фламінго" може летіти на три тисячі кілометрів та нести до тонни вибухівки.

Як повідомлялося, раніше речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій розповів, що Сили оборони України вперше застосували українську крилату ракету FP-5 "Фламінго" навесні 2025 року.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив про початок застосування балістичних ракет "Сапсан". Крім того, за його словами, Україна вже застосовує "Нептуни", "Довгі Нептуни", "Паляниці" та "Фламінго". Водночас він не сказав про їх кількість, яка вже була застосована.

