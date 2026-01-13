'Це новий крок': експерт розповів, чи вийде у Росії масово виробляти нові 'Гєрані'

Зазначає, що йдеться скоріше про випробувальні польоти.

Зараз можна говорити скоріше про випробувальне використання Росією реактивних безпілотників "Гєрань-5". Про це в етері телемарафону сказав військовий оглядач Денис Попович.

"Це реактивний безпілотник, з радісом дії до тисячі кілометрів. Він поступається "Шахедам", які можуть діяти у радіусі понад 2 тисячі кілометрів. Він має бойову частину до 90 кг, що співставно з тим, що використовується на звичайних "Шахедах", - зазначив він.

При цьому додав, що зараз можна говорити скоріше про випробувальне використання цих дронів.

Відео дня

"Я б не очікував масового виробництва "Гєрань-5". РФ заледве чи перейде на масове використання саме цих дронів. Це можливо, але не обов’язково, оскільки зараз "Герань-2" дуже масово використовуються, вони постійно вдосконалюються і вони створюють нам дуже багато проблем", - зазначив Попович.

За його словами, реактивний дрон "Гєрань-5" це є безумовно новий крок, але, малоймовірно, що йдеться про сценарій, коли вони будуть використовуватися Росією так масово, як звичайні "Шахеди". Експерт додав:

"Зараз це випробування, радіус дії їх менший, комплектація, очевидно, ще не локалізована на території РФ, бо основна кількість комплектуючих з Ірану та Китаю".

Гєрань-5 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, На початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат "Гєрань-5".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що безпілотник має довжину близько 6 метрів, розмах крил - до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки "Гєрань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість його ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

В розвідці зазначали, що противник також опрацьовує варіанти застосування "Гєрань-5" з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25. Крім того, фахівці ГУР дізналися, що в РФ розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

Вас також можуть зацікавити новини: