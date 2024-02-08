За словами міністра, на озброєнні ЗСУ зокрема з’являться аналоги "Ланцету" на базі штучного інтелекту.

Сьогодні в Україні є близько 20 компаній, які працюють над впровадженням технології "штучного інтелекту" (ШІ) у безпілотних апаратах. Про це сказав віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що в першому кварталі 2024 року ми побачимо вже масоване застосуваня FPV-дронів з ШІ. І в тому числі скоро з’являться українські аналоги "Ланцету", які також будуть працювати на базі ШІ. Ми зараз тестуємо системно ці БПЛА", - зазначив він.

За словами міністра, він не хоче анонсувати, але незабаром в соціальних мережах буде багато відповідних роликів з поля бою.

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"Росіяни будуть жалітися на те, що їхня техніка продовжує знищуватися нашими дронами по типу "Ланцет". Тому зараз все на етапі тестування. Але ось ці пів року останні багато компаній працювали над тим, щоб створити певний аналог "Ланцету" і скоро він буде в Україні", - сказав Федоров.

Міністр запевнив, що буде вироблено більше мільйона FPV-дронів та безпілотників інших типів. "Ми воюємо сьогодні не тільки FPV-дронами, а потрібні і розвідувальні коптери, і "камікадзе", які працюють з дистанції 40 км, і коптери-бомбери", – зазначив він.

Федоров розповів, що збільшується і виробництво безпілотників, які здатні на сотні кілометрів летіти і виконувати завдання. За його словами, дальніх дронів достатньо багато на сьогодні, виробництво збільшується і є певна конкуренція між компаніями. "Ми можемо робити не менше, ніж робить Росія дальніх дронів-"камікадзе" і зараз тільки питання масштабування, тобто фінансування цього напрямку", - сказав він.

Війна дронів на фронті в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Михайло Федоров називав російські "Ланцети" однією з найбільших загроз для наших захисників. Але він запевняв, що незабаром українські бійці отримають його аналог. Він зазначав, що є декілька компаній, які працюють над створенням аналога "Ланцету": долю контрактів на його виробництво планують вирішити у найближчі тижні.

Також ми розповідали, що Україна почала використовувати реактивний БПЛА-"камікадзе" невідомого типу. Росіян здивувала висока якість виробу, тому вони припустили, що за ним стоять закордонні партнери України.

Повідомляється, що БПЛА оснащений німецьким малогабаритним турбореактивним двигуном JetCat P400-PRO тягою 43 кг. Дальність його польоту становить до 300 км.

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