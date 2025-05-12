'Еквівалент F-16': китайський винищувач J-10C став зіркою конфлікту Пакистану та Індії, - BI

Західні експерти кажуть, що ця "пташка" може змінити розклад сил у цьому конфлікті.

Китайський винищувач J-10C, розроблений Chengdu Aircraft Industry Group, цього місяця взяв участь у загостренні між Індією та Пакистаном. Після цього літак опинився у центрі уваги, пише Business Insider.

У середу міністр закордонних справ Пакистану заявив, що саме цей одномоторний багатоцільовий літак, який перебуває на озброєнні ВПС Пакистану, був залучений до операції зі знищення кількох індійських бойових літаків. За інформацією державного агентства новин Пакистану, серед збитих цілей значився французький винищувач Rafale.

Після втручання США сторони конфлікту погодилися на деескалацію. Президент Дональд Трамп оголосив у суботу, що Індія і Пакистан домовилися про "повне та негайне припинення вогню".

Відео дня

Пакистан, військова промисловість якого на 80% базується на китайських технологіях, почав отримувати J-10C у 2022 році. Це модернізована версія J-10 першого покоління, здатна нести широкий спектр озброєння — від ракет "повітря-повітря" до авіабомб.

З часу свого дебюту у 2000-х роках J-10 пройшов безперервну модернізацію і вважається китайською відповіддю на західні легкі винищувачі, такі як F-16 або Saab Gripen.

Як зазначив Девід Джордан, старший викладач оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона:

"Уявіть собі J-10C приблизно як еквівалент пізньої моделі F-16, але з деякими особливостями, такими як його далекобійний ракетний комплекс, які можуть дати йому перевагу в певних сценаріях".

Конкурент західних "пташок"

J-10 був першою серйозною спробою Китаю створити сучасний бойовий літак власного виробництва. Він надійшов на озброєння у 2004 році у варіанті J-10A — одномоторного винищувача з крилом типу "качка-дельта". Така конфігурація забезпечує вищу маневреність за рахунок стабільності, що є перевагою в повітряних боях.

Конструкція літака дозволяє йому ефективно діяти як проти повітряних, так і наземних цілей — він може нести високоточні бомби, ракети "повітря-поверхня" та "повітря-повітря" середньої дальності.

Незважаючи на повністю китайське виробництво, в основу проекту лягли й закордонні ідеї — зокрема, від ізраїльських і російських фахівців.

У 2008 році була представлена версія J-10B із зменшеною радіолокаційною видимістю, новим повітрозабірником, системою інфрачервоного пошуку, оновленою кабіною та покращеними приладами виявлення загроз.

А вже у 2015 році стартувало виробництво J-10C — найбільш вдосконаленої версії. Новий варіант отримав радар із фазованою решіткою (AESA), що значно підвищило точність наведення та захист від радіоелектронної боротьби. Також у літак інтегрували системи супутникового зв'язку, обміну даними, попередження про ракети та заходи зниження радіолокаційної сигнатури.

Хоча винищувач досі оснащений російським двигуном АЛ-31Ф, що вважається слабким місцем, тестуються нові китайські двигуни WS-10.

Останнє загострення з Індією стало першим випадком бойового застосування J-10C. Інвестори одразу відреагували: акції Chengdu Aircraft Company зросли більш ніж на 30% на біржі в Шеньчжені.

"Ви цілком можете побачити дуже життєздатного конкурента західній продукції, який бере участь у конкурсах на закупівлю нових винищувачів", – зазначив Джордан. Він також додав, що це "може стати викликом для західних виробників оборонної продукції".

Хоча J-10C і не є найновішим китайським винищувачем — це звання належить малопомітному J-20 п’ятого покоління — він, вірогідно, стане найуспішнішою експортною моделлю Китаю.

Інші новини про конфлікт між Індією та Пакистаном

Раніше УНІАН повідомляв, що спочатку Пакистан заявив про масштабний військовий наступ на Індію. "Склад ракет BrahMos знищили в районі Беас", - повідомили пакистанські військові, додавши, що також атакували аеродром Патханкот у західному індійському штаті Пенджаб і авіабазу Удхампур у Кашмірі.

Однак незабаром після цього Трамп заявив, що Індія і Пакистан домовилися про повне припинення вогню. "Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду і великого розуму. Дякую вам за увагу до цього питання!", - написав президент США.

Вас також можуть зацікавити новини: