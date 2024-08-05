Він каже, що Україна намагається добитися збільшення місць для навчання українських пілотів.

Україна отримала першу партію винищувачів F-16 і є сподівання, що досить скоро цих літаків буде більше. Для цього варто буде вирішити проблему навчання необхідної кількості пілотів та технічного персоналу.

Про співпрацю із західними партнерами у питанні авіації в етері телемарафону розповів народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв. "Це перший крок, перша партія. Ми також очікуємо досить багато літаків від країн коаліції по F-16 - це Нідерланди, Бельгія, Данія та Норвегія. Від Нідерландів, наприклад, це 49 літаків, від Бельгії - 19", - додав він.

Поки необхідного мінімуму в 128 літаків досягти не вдалося, однак вже ведеться робота з залучення інших країн до авіаційної коаліції. На думку Чернєва, прибуття перших F-16 може стати стимулом для цього.

Відео дня

Нардеп підкреслив, що для всіх цих літаків необхідні і пілоти, і технічний персонал. "На жаль, не так багато є баз для навчаннях на літаках F-16. Перш за все тому, що багато європейських країн, як Данія, яка в цьому році навчала наших пілотів, переходять на F-35 та закривають свої школи для пілотів. Ми шукаємо різні можливості в різних країнах, щоб збільшити кількість пілотів, які мають пройти навчання. І навчання, все ж таки, це не день-два, а місяці. І я думаю, що ось тут є таке "вузьке горлечко" - знайти рішення для цієї проблеми", - пояснив Чернєв.

Він зауважив, що Україна має план, який допоможе вирішити проблему навчання пілотів та персоналу. Так, давно ведуться переговори зі Сполученими Штатами та європейськими країнами.

"[Американські бази F-16] поділені на бази для навчання власних пілотів та пілотів з інших країн. І тут є певні домовленості, є певні кроки, що збільшиться кількість місць для пілотів. Оскільки Сполучені Штати також навчають наших пілотів, але кількість місць на сьогодні досить невелика. Сподіваємося, що скоро вона буде збільшена. Плюс до того, є ще декілька баз в Європі, з якими також ведуться перемовини", - пояснив Чернєв.

Щодо ймовірності поповнення авіапарку українських Збройних Сил, наприклад, шведськими літаками Gripen, також треба починати саме зі складнощів специфіки, каже депутат. Тому що кожен літак це не тільки окрема бойова машина, а й ціла система обслуговування на землі.

"Технічного обслуговування, будування баз. У кожного свої технічні характеристики для злітно-посадкової смуги, для обслуговування, для палива, тощо. Звісно, що краще мати якусь одну, можливо дві системи, які будуть максимально взаємосумісними. Саме тому ми зосередились на F-16, як на наймасовішому літаку", - акцентував Чернєв.

Він додав, що літаки Gripen є другим пріоритетом України, однак тут все знову впирається у навчання та створення баз для них. "Це величезні гроші. Ми над цим працюємо. Коли будемо готові і ми, і наші партнери, з’являться і літаки Gripen в Україні", - підкреслив депутат.

F-16 вже в Україні

Як писав УНІАН, вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що західні винищувачі F-16 вже виконують завдання в українському небі.

За інформацією The Economist, перші 10 літаків країна отримала в останній день липня. Загалом очікується 79 винищувачів цього типу, 20 з них мають прибути до кінця цього року.

Варто зазначити, що на початку липня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом говорив, що Україна все ще може отримати винищувачі Gripen.

Вас також можуть зацікавити новини: