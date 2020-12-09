За словами Хомчака, підсилення чекає на ВМС, а воїни на передовій отримають зброю для ліквідації БПЛА.

Цього року завершено перехід органів військового управління Збройних сил України на управлінську модель, подібну до армій НАТО.

Читайте такожХомчак розповів про військові навчання і про те, що заважає реформувати арміюПро це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак в інтерв'ю АрміяInform. За його словами, ЗСУ постійно готуються до виконання завдань за різних сценаріїв розвитку подій. Підвищено рівень взаємосумісності військових частин ЗСУ з відповідними структурами Альянсу.

Хомчак зазначив, що навчання «Об’єднані зусилля-2020», безпрецедентні маневри за масштабом та представництвом підрозділів іноземних партнерів, показали очевидний прорив українського війська в цьому сенсі. "Я критично ставлюся до реального стану справ у війську, бо у деяких сферах немає прориву на краще, ми буксуємо з різних причин", - підкреслив він.

Залишається чимало невирішених проблем, повідомив Хомчак, уточнивши, що цього року ЗСУ розраховували на більшу кількість нових та модернізованих зразків ОВТ. "Є проблеми й щодо відновлення запасів боєприпасів, військово-технічного майна. Нереалізовані всі плани на 2020 рік і щодо створення необхідної інфраструктури в пунктах постійної дислокації", - розповів він.

За словами Хомчака, перелік того, що потрібно ЗСУ чималий, починаючи від стрілецької зброї, артсистем, закінчуючи протиракетними комплексами та кораблями для ВМС. "Нам потрібні нові БТРи, бо досі маємо підрозділи на автомобілях. А ще - модернізовані танки, засоби розвідки для ВМС. Також слід поставити у війська антиснайперські комплекси, парашути, сучасні засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби. Дуже потрібні протиракетні комплекси, бо наш ворог має авіаційні ракети, якими здатен уражати об’єкти, не входячи в зону нашої ППО. Збройні Сили зробили заявку на закупівлю значно більшого переліку озброєння та військової техніки, ніж я назвав. На жаль, не все з цього переліку військо отримало", - розповів Хомчак.

За його словами, причини чому так сталося різні.

"Є запитання до тих посадових осіб, які відповідають за закупівлю ОВТ і не лише. То виробник неготовий надати продукцію, яка б відповідала нашим технічним вимогам, то «не вписується» у строки поставки, то ще щось. Не раз доводилось вносити зміни в ДОЗ, замовляти щось інше. Так, цього року ми отримали БТР-4, які мали нам поставити ще торік", - зазначив він.

Крім цього головнокомандувач ЗСУ анонсував випробовування БТР-4 для ВМС, також дуже скоро у наших воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА.

За словами Хомчака у планах на 2021 рік отримання берегового ракетного комплексу «Нептун», трьох американських патрульних катерів типу Island, середнього розвідувального корабля, малого броньованого артилерійського катеру «Гюрза-М» та кількох десантно-штурмових катерів.

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Автор: Ірина Погоріла