За словами Володимира Заблоцького, Україна навчилася збивати авіацію ворога за допомогою надводних безпілотних катерів.

Російські гелікоптери Ка-29 та Ка-27 могли збити українські надводні дрони MAGURA V5, а не російський "Панцир", як стверджують в РФ. Про це в ефірі Radio NV сказав військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький.

За його словами, росіяни прикривають свою недолугість і невдачу, і успіх українських дронів, які навчилися збивати гелікоптери, кажучи, що це нібито дружній вогонь по своїх.

"Я вважаю, що це був успіх нашого надводного дрону. До речі, це може бути вже другий такий факт знищення. Перший був минулого року або взимку цього року, коли вони шукали збитий Ка-27. Але це не афішується і не було підтверджено. Побачимо з часом, як воно було. Збили — і добре, що збили. А чим, це вже таке діло", - зазначив експерт. Відео дня

Він підкреслив, що у війні на морі є техніка, технології, а є тактика, яка передбачає провокування противника на "певні дії, вигідні для нас".

"Противник використовує такі гелікоптери для пошуку наших надводних безпілотних катерів. Ми це знаємо. І він знає, що ми знаємо, але нічого зробити не може, бо, хай там як, а авіаційні засоби є найбільш ефективними проти надводних цілей. Це завжди було, залишається класикою жанру", - наголосив Заблоцький.

Збиття гелікоптера РФ

У квітні ВМС України знищили російський гелікоптер Ка-27. Про ліквідацію чергової російської "пташки" заявив речник Військово-морських сил Уркаїни Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що вертоліт "щось шукав, і знайшов".

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