Підготовка пілотів є першочерговим завданням перед прийняттям рішення про трансфери. Данія й Нідерланди можуть опинитися в кращому становищі, щоб передати літаки.

Україні доведеться довго чекати, перш ніж вона зможе почати використовувати винищувачі F-16 для захисту від російського нападу, оскільки союзники в США і Європі починають обмірковувати, хто може поставити винищувачі.

Країни, які обіцяють підтримку Україні, приділяють першочергову увагу навчанню пілотів, і їм доведеться зважити витрати і будь-які можливі прогалини в безпеці, перш ніж вирішити, чи дійсно відправляти літаки. Про це пише Bloomberg.

Наразі в коаліцію з навчання українських пілотів вступили чотири країни - Велика Британія, Данія, Нідерланди і Бельгія. Але, як пише видання, тільки Данія і Нідерланди можуть фактично відправити літаки, щоб допомогти протистояти вторгненню Росії. У Великої Британії немає F-16. Бельгія дала зрозуміти, що термін служби багатьох із 53 її літаків добігає кінця, у той час як решта будуть потрібні для власних і міжнародних місій.

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Міністри оборони США, Європи та інших країн, що підтримують Україну, швидше за все, обговорять навчання пілотів на F-16 на віртуальній зустрічі пізніше в четвер.

"У найближчому майбутньому можна буде розглянути можливість поставки F-16 в Україну", - заявила прес-секретар Міністерства оборони Нідерландів, додавши, що це "не є першочерговим питанням". За її словами, пріоритетом є опрацювання деталей плану тренувань, який повинен бути завершений в найближчі тижні.

За словами представника данського Міністерства оборони, питання про те, чи відправить Данія свої літаки Україні, залишається відкритим. Він додав, що необхідно обговорити питання про те, чи може країна дозволити собі передати літаки.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив на вихідних, що США працюватимуть із союзниками в найближчі місяці, щоб визначити, коли і хто передаватиме літаки. Найбільш вірогідним сценарієм нацей час є те, що США не відправлятимуть F-16 до України, а замість цього будуть покладатися на їхню поставку з інших країн.

Як пише Bloomberg, жодна країна поки офіційно не взяла на себе зобов'язання поставляти F-16 Україні.

Хоча навчання пілотів може зайняти багато місяців, не кажучи вже про передачу літаків, прагнення почати навчання вписується в більш широкі зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти українським військовим протистояти майбутнім атакам Росії навіть після закінчення війни.

Як тільки навчання пілотів буде завершено та якщо вони зможуть отримати додаткову згоду США на будь-які передачі, союзники повинні будуть вирішити, чи можуть вони розлучитися з дорогими машинами в якості допомоги Україні.

Країни-донори повинні забезпечити можливості України обслуговувати літаки після їх отримання. За даними бельгійської військової авіабази Кляйне-Брогель, літаки вимагають інтенсивного догляду, включаючи ретельну перевірку приблизно кожні 300 годин, що призводить до виведення літака з ладу не менше ніж на 35 днів.

Одним із основних факторів при прийнятті будь-якого рішення буде реалізація замовлення на F-35, призначених для заміни F-16, оскільки союзники прагнуть уникнути будь-яких прогалин у своїх ВПС. Нідерланди просунулися далі в своїй програмі F-35 порівняно з тією ж Бельгією, яка цього року отримає свої перші два F-35. Перші F-35 прибудуть до Данії цього року.

Тим часом Норвегія також продовжує перехід на F-35, і минулого року новий флот офіційно замінив F-16. На запитання, чи розгляне Норвегія можливість відправки F-16, міністр оборони Бьорн Арільд Грем відповів у коментарях, що його уряд "постійно розглядає можливість нової допомоги" Україні, але відмовився коментувати майбутні поставки.

Раніше цього тижня міністри Нідерландів і Данії заявили в Брюсселі, що очікують, що інші країни незабаром приєднаються до коаліції для навчання пілотів. Португалія готова допомогти з навчанням пілотів, але питання про надання F-16 не обговорюється, оскільки їхня кількість в країні обмежена.

У Туреччині та Греції є понад 400 винищувачів F-16, але навряд чи вони відправлять їх Україні. Греції потрібні літаки, враховуючи її постійне протистояння з Туреччиною, у той час як останній потрібні літаки для боротьби з сепаратистськими курдськими формуваннями у себе в країні і за її межами в Сирії та Іраку.

Більш того, пише Bloomberg із посиланням на двох турецьких чиновників, Анкара грає роль самопроголошеного посередника в конфлікті між воюючими сторонами і навіть не буде розглядати розміщення своїх бойових літаків в Україні і ризикувати прямою конфронтацією з Росією.

Винищувачі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 травня радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США та їхні союзники готові надати Україні винищувачі F-16. При цьому він не назвав кількість літаків, які можуть опинитися у нашої армії. А ось у Міністерстві оборони України заявили, що ці літаки з'являться в нашому небі вже цієї осені.

За словами представника Держдепартаменту США Метью Міллера, Вашингтон вважає пріоритетом надання Україні F-16, і буде працювати над реалізацією цього плану в найближчі місяці.

Нагадаємо, що спочатку до створення коаліції винищувачів для України приєдналися Британія, Франція та Нідерланди. Пізніше до міжнародних зусиль з навчання українських пілотів і механіків приєдналася Португалія, а потім і Норвегія.

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