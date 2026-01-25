Конкурент 'Томагавка': Kawasaki розробляє крилату ракету з дальністю до 2500 км

Проєкт стане технологічним демонстратором для створення національної далекобійної ракети як альтернативи американському Tomahawk.

Японська компанія Kawasaki Heavy Industries продемонструвала результати розробки прототипу перспективної крилатої ракети, яку в медіа вже охрестили японським "Томагавком". Йдеться про демонстратор ключових технологій, що в майбутньому можуть лягти в основу національної далекобійної ракети для Сил самооборони Японії.

Результати робіт були оприлюднені на офіційній сторінці Агентства з питань закупівель, технологій та логістики (ATLA) після Технологічного симпозіуму, що відбувся 11–12 листопада.

Універсальна платформа для різних завдань

Ключовою ідеєю проєкту є створення універсальної ракетної платформи, здатної нести різні типи бойових частин та обладнання. Серед передбачених варіантів:

уламково-фугасна бойова частина для ураження кораблів і наземних цілей;

спеціальна бойова частина для знищення бункерів і захищених командних пунктів;

розвідувальні модулі;

системи радіоелектронної боротьби та постановки перешкод;

різні системи наведення залежно від завдання.

Двигун KJ-301 і дальність

Силовою установкою ракети став турбовентиляторний двигун XKJ‑301‑1 (KJ‑301), вперше представлений наприкінці 2024 року. За довжини 950 мм і діаметра 350 мм суха маса двигуна становить лише 90 кг, а тяга – 365 кгс (близько 3,58 кН), що забезпечує ракетті високу дозвукову швидкість.

За даними Міністерства оборони Японії, нова ракета матиме дальність у 1500–2500 км, що вдвічі перевищує можливості наявних японських ракет 12SSM‑ER.

Захист від ППО та вертикальний старт

Одним із важливих нововведень стала інтегрована програма протиракетних маневрів, яка підвищує живучість ракети під час прориву корабельної ППО ближньої дії – зокрема комплексів на кшталт американського Phalanx або російського АК‑630.

Також Kawasaki продемонструвала випробування ракети з пусковим прискорювачем, що дозволяє старт із вертикальних пускових установок.

Попри успішні випробування, у Kawasaki наголошують, що продемонстрована ракета не надходитиме на озброєння Сил самооборони Японії. Вона виконує роль технологічного демонстратора.

Водночас напрацювання проєкту планують використати під час створення нової національної крилатої ракети, яку Міністерство оборони Японії розглядає як потенційну альтернативу американським Tomahawk.

З кінця 2024 року Японія офіційно розпочала програму розробки власної далекобійної крилатої ракети. Очікується, що завершення робіт припаде на 2030–2033 роки.

У перспективі нова ракета застосовуватиметься паралельно з 12SSM‑ER та покриватиме потреби одразу трьох родів військ – сухопутних, морських і повітряних сил, забезпечуючи уніфікацію озброєння та суттєве розширення ударних можливостей Японії на великих дистанціях.

