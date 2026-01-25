США модернізують ракети Tomahawk і продовжать їхній термін служби

Контракт із Raytheon на $380,8 млн передбачає модернізацію, повторну сертифікацію та підтримку експлуатації ракет до 2029 року.

Військово-морські сили США оголосили про розширення програми модернізації крилатих ракет Tomahawk, уклавши контракт на $380,8 млн з компанією Raytheon. Про це повідомляє Army Recognition.

Роботи в межах угоди триватимуть до квітня 2029 року. Контракт охоплює:

повторну сертифікацію ракет;

технічну модернізацію;

постачання запасних частин та спеціального обладнання;

підтримку подальшої експлуатації ракетних комплексів.

Також він передбачене використання змінних вузлів і агрегатів, що дозволяє швидко відновлювати боєздатність ракет у разі потреби.

Навіщо це США

Модернізація має на меті продовжити термін служби Tomahawk щонайменше на три роки після завершення робіт, зберігши їх у ролі ключового інструменту далекобійних ударів ВМФ США.

Крім того, програма дозволить інтегрувати нові технологічні рішення, які підвищать точність, надійність і гнучкість застосування ракет у сучасних бойових умовах.

"Томагавки" для України

Не секрет, що Київ вже кілька років активно просуває питання потенційного постачання Україні цих ракет. Восени президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона з надією на позитивне рішення. Однак Трамп відмовився давати на це згоду.

За даними Bloomberg, від передачі ракет американський лідер відмовився після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Той попередив Трампа, що такий крок "призведе до ескалації війни та погіршення відносин між США і Росією".

