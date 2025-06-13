Стала відома назва корабля - Kang Kon.

Північна Корея провела урочисту церемонію спуску на воду свого есмінця після першої невдалої спроби в травні, внаслідок якої він перекинувся і частково затонув, пише The War Zone.

Так, компанія Maxar Technologies 12 червня опублікувала супутникові фото, на яких великий натовп глядачів видно на причалі поруч з есмінцем, на кораблі розвішано церемоніальні прапори, а поруч стоять десятки автобусів, які привезли людей на церемонію.

Пізніше північнокорейські державні ЗМІ підтвердили, що церемонія спуску на воду другого фрегата класу Choi-Hyun відбулася в порту Раджин 12 червня. Також стала відома назва корабля - Kang Kon.

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Під час церемонії спуску на воду також був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

"Тепер судно пройде необхідні послідовні процеси, включно з інтеграцією систем озброєння, оцінкою експлуатаційних характеристик і експлуатаційних можливостей, а також комплексними експлуатаційними випробуваннями, перш ніж його передадуть ВМС у середині наступного року", - йдеться у звіті північнокорейських ЗМІ.

Як підкреслюють аналітики, на знімках фрегат "виглядає разюче недоторканим, принаймні, зовні". Навіть якщо це всього лише фасад, все одно варто враховувати, що ще на знімках від 8 червня було видно значні пошкодження надбудови, і як північнокорейці змогли домогтися такого "відновлення", навіть поверхнево, неясно.

При цьому, як вказує TWZ, можливу версію із заміною корабля на новий навряд чи варто розглядати, оскільки немає ніяких підтверджуючих знімків.

Повний масштаб і обсяг ушкоджень, яких фрегат зазнав під час невдалого запуску, і які фактичні ремонтні роботи були виконані досі, також залишаються незрозумілими. І хоча північнокорейці змогли привести корабель до ладу, все ще сумнівно, чи зможуть вони справді відновити його до колишнього стану до кінця цього місяця, зазначає видання.

Аварія північнокорейського есмінця - що відомо

Церемонія спуску на воду другого 5000-тонного есмінця нового типу, що будується в Північній Кореї, відбулася 21 травня. Незважаючи на офіційні заяви про відсутність серйозних пошкоджень, процес підйому судна у вертикальне положення затягнувся на 12 днів.

Пізніше пошкоджений корабель перемістили в порт недалеко від російського кордону. За словами аналітиків, це може вказувати на участь Москви в ремонті судна.

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