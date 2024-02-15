Ворог швидко переймає українські технології і тактику, бо інформацію зливають у публічний простір блогери та самі ж військові.

Росіяни відстають від ЗСУ у технологіях військових дронів приблизно на чотири місяці. Цей час потрібно використовувати на підготовку засобів протидії тим БПЛА, які будуть з'являтися у ворога. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", що воює в складі 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"За моїми оцінками, противник буде мати ті технології, які маємо ми, десь через 4 місяці. Це неминуче, на жаль. І коли противник отримає ці технології, на певній відстані від лінії бойового зіткнення, куди зараз (...) не долітають FPV, ці дрони зможуть долітати. І це значно ускладнить нам логістику та виконання бойових завдань", - розповів він.

За словами Федоренка, вже сьогодні ведеться активна робота щодо забезпечення військ портативними засобами радіоелектронної боротьби, аби убезпечити логістику та особовий склад Сил оборони від ворожих FPV.

Відео дня

Разом з тим комбат зауважує, що намагається тримати в таємниці технологічні новиник, які використовує його підрозділ. Саме тому опубліковані в мережі відео із бойовою роботою його підрозділів мають "розмиття" на самих дронах.

"У мене немає жодного наміру допомагати противнику ні щодо виявлення наших груп, ні щодо технологій, які ми застосовуємо. І я вам скажу відверто: іноді мені хочеться кричати на весь світ на низку блогерів і військових, які розповідають, як це працює. Чи користується цим ворог? Так. Ворог уже повною мірою перебрав тактику застосування Mavic 3 та Mavic 3Т, скидів. Вони зробили все один до одного, як у нас. Чому? Тому що всі методички, завдяки низці осіб, почав використовувати противник", - сказав Федоренко.

Він також зауважив, що росіяни навчилися використовувати свої дрони "достатньо ефективно".

Війна дронів в Україні

Як писав УНІАН, група країн-членів НАТО планує реалізувати мету з постачання Україні мільйона дронів. Про це заявив на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, але не уточнив, про який проміжок часу йдеться.

Окремо про плани поставки Україні кількох тисяч безпілотників заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Це завдання Велика Британія планує реалізувати разом з Латвією.

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