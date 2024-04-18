Мова йде про застарілу концепцію США використання засобів ПРО.

США мають одну з найрозвинутіших систем протиракетної оборони, яка спирається на Patriot, THAAD, SM-6, SM-3, GMD, однак сама її концепція застаріла, пише Defence Express з посиланням на аналіз заяв заступниці міністра оборони з досліджень та розробок Хайді Шю тапомічника міністра оборони США Джона Пламба, а також директора Агенції з протиракетної оборони Хіта Коллінза.

Зазначається, що досвід України у відбитті методичних ракетних та дронових атак РФ, а також удар Ірану по Ізраїлю 14 квітня, демонструють зовсім інші тенденції. Мова йде про масовість, активне використання дронів, крилатих ракет, а також астрономічний дисбаланс витрат на перехоплення із вартістю ворожих засобів. А наявна у США система протиракетної оборони доволі погано може справлятися з таким рівнем загроз, особливо, коли мова йде про затяжну війну.

Зокрема, ключовим моментом є те, що ворог, на прикладі РФ та Ірану, може використовувати дешеві системи, які виробляються у значній кількості та забезпечують можливість масованої одночасної атаки. Також змінились загрози. Так, доля дронів стає все більшою, а крилаті ракети превалюють над балістичними. До них додаються аеробалістичні, високошвидкісні, гіперзвукові ракети.

Відео дня

Водночас система протиракетної оборони у США вибудовувалась за принципом збивати загрози максимально далі та з акцентом на протидію балістичним ракетам. А це означає, що спочатку починає працювати найдорожчий засіб протиракетної оборони, а на останньому етапі – найдешевший.

За словами експертів, те, що концептуально накреслювалось сорок років тому, навряд може працювати зараз. У випадку масового застосування дронів та крилатих ракет, така система також концептуальна невірна. Спочатку йде запуск зенітних ракет великої дальності, які коштують декілька мільйонів за одну, а лише наприкінці працює Phalanx CIWS з вартістю секундної черги до 3,4 тисячі доларів.

На противагу цій системі американські посадовці наводять приклад України, коли збиття аналогічних загроз у першому ешелоні оборони покладено на мобільні вогневі групи, які мають найменшу вартість знищення цілей, а лише на кінцевому етапі знаходиться найдорожчий Patriot.

Таким чином поточна система протиракетної оборони США, як прямо говорять посадовці, потребує можливості формування аналогічної системи на основі виносних ліній оборони, дешевших засобів перехоплення, а також активнішої робота зі знищення дронів та ракет.

ППО України

Українська влада закликала міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону країни, надавши додаткові системи для перехоплення повітряних цілей. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що партнери по НАТО можуть передати Україні ще шість зенітних ракетних комплексів Patriot.

Раніше УНІАН писав, що будь-які сумніви щодо ефективності американської системи протиповітряної оборони Patriot у знищенні повітряних загроз нарешті розвіялися після ефективного використання в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: