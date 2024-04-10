Американські системи більше не розглядають як застарілі, попит на них різко зріс у всьому світі.

ЗРК Patriot вперше передали Україні весною 2023 року. Вже у травні вони успішно перехопили та знешкодили гіперзвукові ракети "Кинжал", які Росія запустила по Києву. Це вперше американський зенітно-ракетний комплекс довів свою ефективність проти ракет такого типу. З того часу система продовжує успішно перехоплювати широкий спектр російської зброї, пише Defense News.

За словами представника київської неурядової організації "Центр військово-правових досліджень" Олександра Мусієнка, Patriot також збивала російські літаки, такі як винищувачі Су-34, що летіли на відстані майже 100 миль, і перехоплювала ракети на відстані 130 миль.

Зазначається, що успішне використання ЗРК в Україні привернуло до нього нову увагу і потенційних клієнтів з усього світу. Те, що ще нещодавно виглядало як застаріла система, сьогодні виглядає робочою конячкою, яку можна використовувати протягом багатьох років.

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"Patriot виявилася дуже надійною системою. Українці дуже швидко навчилися нею керувати, і, що ще більш вражаюче, вони дуже швидко навчилися застосовувати її з великим ефектом", – американський генерал у відставці Бен Ходжес.

Історія Patriot

За словами журналістів, система Patriot була вперше запроваджена США для протидії загрозам під час холодної війни. Але вона зіткнулася зі значними труднощами під час розгортання системи на Близькому Сході під час війни в Перській затоці і війни в Іраку. Були випадки неперехоплення ракет, а також ураження літака союзників. Але здебільшого ЗРК показував гарні результати.

Незважаючи на ці невдачі, армія США вже давно покладається на цю систему. Багато інших країн також використовують цю систему, яка складається з восьми пускових установок, встановлених на вантажівках, наземного радара, станції управління і електрогенератора. Кожна пускова установка може вмістити чотири перехоплювачі.

За даними компанії Raytheon, яка виробляє ПТРК Patriot, 19 країн придбали цю зброю, і в усьому світі налічується понад 250 одиниць ПТРК Patriot. США володіє 85-90 од., а решта розподілена між іншими 18 країнами-замовниками. "Система постійно вдосконалюється на основі відгуків, які ми отримуємо від 19 країн, що використовують Patriot", – завили у Raytheon.

Зазначається, що анексія Криму Росією в 2014 році призвела до сплеску продажів. Країни Східної Європи поспішили придбати системи Patriot для посилення власної оборони. Тоді Румунія, Польща і Швеція стали новими покупцями.

Плани із заміни Patriot

В статті вказано, що водночас армія США почала розробляти плани заміни Patriot, шукаючи можливості з більш гнучкою системою командування і управління і радаром, здатним забезпечити повне покриття. Існуюча конфігурація радару створює "сліпі зони" для системи.

США планує побудувати нову батарею Patriot на заміну відправленій в Україну, і забезпечити ще один батальйон системами. Окремі елементи системи будуть замінювати поступово протягом наступних кількох десятиліть. Зрештою, всі ці модернізовані елементи стануть новою системою, відомою як Інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона.

Зірковий час для Patriot

Але успіх системи в Україні дав зрозуміти, що інтерес до Patriot в його нинішньому стані залишається. Швейцарія придбала п'ять батарей і 75 ракет у листопаді 2022 року, а Румунія планує придбати додаткові вогневі установки. Щонайменше дві інші європейські країни близькі до того, щоб оголосити про плани купівлі ЗРК. У березні Німеччина оголосила, що придбає більше систем Patriot для посилення своєї протиповітряної оборони тощо, пишуть автори.

Дедалі досконаліші балістичні і гіперзвукові ракети створюють нові виклики для систем протиповітряної оборони. Армія США визначила ППО одним зі своїх найвищих пріоритетів і відповідно коригує фінансування. У бюджеті на 2025 фінансовий рік, оприлюдненому в березні, армія попросила 602 мільйони доларів на дослідження і розробки в галузі інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони і 2,8 мільярда доларів на закупівлі, які охоплюють модернізовані можливості, що виходять за рамки Patriot.

Згідно з бюджетними документами, лише на модифікації Patriot армія планувала витратити 1,7 мільярда доларів в 2024-2028 фінансових роках. Тепер армія просить додатково 2,29 мільярда доларів на модифікацію і модернізацію ЗРК за той самий період часу.

Начальник Командування космічної і протиракетної оборони США генерал-лейтенант Шон Гейні зазначив, що деякі європейські країни зацікавлені у прийнятті на озброєння модернізованого потенціалу армії США, в тому числі датчика протиповітряної і протиракетної оборони нижнього рівня, а також інтегрованої системи бойового управління. Польща, наприклад, є першою країною, яка приймає на озброєння останню.

"Patriot є місце. Вони і надалі працюватимуть там пліч-о-пліч доти, доки ми повністю не модернізуємо сили протиповітряної і протиракетної оборони", – підкреслив Гейні.

Patriot в Україні

Раніше УНІАН писав, що будь-які сумніви щодо ефективності американської системи протиповітряної оборони Patriot у знищенні повітряних загроз нарешті розвіялися після ефективного використання в Україні.

Водночас з посиленням обстрілів РФ Україна закликала союзників надати більше систем ППО. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, європейська армія має близько 100 систем Patriot, тому не може бути переконливим аргументом те, що країни Євросоюзу нібито не можуть їх виділити Україні.

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